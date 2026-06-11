L’Argentine reprend la tête du classement FIFA, la France troisième, le Maroc dans l’histoire

Alors que la Coupe du Monde vient de débuter avec l’affiche entre le Mexique et l’Afrique du Sud, la FIFA a dévoilé son nouveau classement. Après sa défaite face à la Côte d’Ivoire, l’équipe de France, bien que victorieuse contre l’Irlande du Nord, a perdu la tête et redescend même à la troisième place du classement.

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La première place est reprise par l’Argentine (une première depuis juillet 2025), qui va donc défendre son titre au Mondial avec cette position honorifique au classement FIFA. L’Espagne, emmenée par Lamine Yamal, occupe la deuxième place. Dans le top 10, le Maroc se positionne désormais à la 7e place, passant devant les Pays-Bas, ce qui constitue le meilleur classement de l’histoire des Lions de l’Atlas.