Ligue des Nations : l'incroyable but gag contre son camp de l'Estonie contre la Macédoine du Nord

L’Estonie et la Macédoine du Nord s’affrontent actuellement pour le compte de la 3e journée de Ligue des Nations. L’occasion pour les Macédoniens de prendre la tête de la Ligue C devant l’Arménie. Et lors de ce match, ces derniers ont été plutôt bien aidés dès la deuxième minute de jeu.

La suite après cette publicité

En effet, alors que le danger ne semblait pas présent dans la défense estonienne, le défenseur central Märten Kuusk décidait de renvoyer le balle vers son gardien qui n’était malheureusement… pas présent dans ses buts. Malgré un retour et une tentative de tacle pour sortir le ballon du but, Karl Hein le tout jeune portier d’Arsenal, ne pouvait que constater les dégâts. Une bien mauvaise idée pour commencer ce match important sereinement.