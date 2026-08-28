La presse juge le tirage au sort de la Ligue des Champions, les grands débuts de Rodri au Barça

Du très lourd au programme

Les 36 équipes engagées en Ligue des champions connaissent leur sort alors que la première journée débutera dans une dizaine de jours. Du lourd au programme notamment pour les trois clubs français, à savoir le PSG, le LOSC et le RC Lens. Pour Paris, c’est du classique mais « excitant » comme le souligne La Provence. Les hommes de Luis Enrique ont notamment hérité du Barça comme l’an passé, mais également de Manchester City comme il y a deux ans. Deux rencontres qui avaient souri aux Parisiens. Deux très belles affiches également au programme pour Lille et le RC Lens comme le mentionne La Voix du Nord. Les Lillois croiseront notamment la route du Bayern et d’Arsenal. Côté Lensois, L’Équipe parle d’une « sacrée paire de Manche », en référence aux deux mastodontes anglais Manchester City et Liverpool. Pour AS, c’est un tirage équilibré alors que l’Espagne aura cinq représentants dans la compétition pour cette édition. De son côté Marca parle d’une « route difficile ». Parmi les nombreuses affiches, on retrouve aussi un alléchant Arsenal-Real Madrid, PSG-Barça, Barcelone-Manchester City ou encore Atlético-Bayern et Liverpool-Atlético. Et côté presse catalane, c’est la revanche face au PSG qui fait déjà saliver.

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Rodri fait ses premiers pas

En Catalogne, le Barça jouait hier soir face à l’Athletic Bilbao et s’est imposé 2-0. « Ils sont déjà leaders » placarde Sport, alors que les Blaugranas ont répondu brillamment au Real Madrid, large vainqueur 4-1 face à la Real Sociedad. C’est aussi la soirée lors de laquelle Rodri a fait ses grands débuts avec les Culés. Entré en jeu pour les 30 dernières minutes, le récent meilleur joueur de la Coupe du Monde a foulé le Camp Nou pour la première fois avec la tunique Blaugrana et a été chaleureusement accueilli. Son entraîneur a d’ailleurs rappelé que Rodri était le joueur parfait pour le style du Barça.

Manchester United veut Camavinga et Baldé

Comme le souligne le Manchester Evening News, Manchester United ne lâche pas Eduardo Camavinga. Les Mancuniens, qui souhaitent encore se renforcer, préparent en effet une offre d’environ 80 millions d’euros pour s’attacher les services à la fois du Français, et d’Alejandro Baldé, sur le départ au FC Barcelone. Dans le détail, le média précise qu’une offre de 50 millions d’euros devrait arriver sur la table du Real Madrid d’ici à la fin du mercato prévu mardi prochain.