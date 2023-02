Real - Atlético : Antoine Griezmann n’a pas compris le carton rouge d’Angel Correa

L’Atlético de Madrid a été repris par son voisin et rival du Real dans les tous derniers instants de la rencontre (1-1) alors que les Colchoneros évoluaient en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Angel Correa à l’heure de jeu (64e). Une décision que les joueurs de Diego Simeone n’ont pas comprise à l’image d’Antoine Griezmann qui est revenu sur ce fait de jeu au micro du diffuseur de la rencontre, dans la foulée du coup de sifflet final.

«Oui on a été surpris du rouge, c’est vrai que le Real avait beaucoup le ballon. Ensuite en deuxième mi-temps, Correa est rentré, ça nous a mis quelqu’un un peu devant en pointe pour pouvoir tourner autour de lui. Ca a été mieux pour tout le monde même pour moi. Et ensuite le rouge nous a soudé. On du faire les efforts les uns pour les autres. Mais c’est dommage, je pense que l’arbitre avait le contrôle du match et à la fin il se fait avoir par Militao. C’est comme ça, c’est le foot» a notamment confié l’attaquant français avant de revenir sur l’égalisation adverse : «après on a bien réagit, c’est dommage ce but sur corner parce que je pense que personne l’avait au marquage et on n’a pas eu le temps de réagir, de dire qui le prenait. Du coup il est venir et il était seul pour la prendre de la tête donc c’est dommage.»

