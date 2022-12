CdM 2022, EdF : le témoignage du supporter assommé par Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C'est l'évènement insolite de l'avant-match entre la France et le Maroc. Alors que les Bleus s'échauffaient, Kylian Mbappé a, sans le vouloir, assommé un supporter français présent dans les tribunes, en voyant une frappe puissante finir sa course dans le visage de celui-ci. « J’étais sur le tambour et je n’ai pas du tout vu le ballon arriver. Je l’ai pris en plein visage à une puissance… Je suis tombé d’un coup, j’étais complètement K.O », témoigne l'intéressé au micro de RMC Sport. S'en est d'ailleurs suivi un geste plein de classe de la part de l'attaquant français, venu aux nouvelles du fan touché par son tir.

« J’ai commencé à entendre les gens dire ‘Kylian, Kylian, Kylian’, donc j’ai vu sur les vidéos qu’on m’a montrées qu’il était venu me voir, mais je n’ai même pas réalisé. J’ai mis quelques minutes à m’en remettre », raconte ce dernier, avant de conclure : « Je repars avec le ballon que j’ai pris en plein visage et que j’espère faire dédicacer à Kylian pour avoir le souvenir de cette demi-finale ! J’apprécie vraiment son geste. Être venu jusqu’à nous pour prendre de mes nouvelles, ça m’a vraiment touché. » Une soirée dont il se souviendra certainement durant toute sa vie.