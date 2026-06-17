CdM 2026 : les supporters anglais font face à un gros problème

Présents en nombre à l’occasion de la Coupe du Monde 2026, les supporters anglais font face à un gros problème. D’après le Telegraph Sport, les fans des Three Lions, qui assisteront au premier match de leur sélection face à la Croatie ce mercredi soir à Dallas, ne pourront accrocher leurs drapeaux qu’aux rambardes situées derrière les buts. Dans les autres secteurs du stade, tout élément susceptible de masquer les panneaux publicitaires numériques sera interdit.

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Cette restriction s’explique notamment par la configuration du stade AT&T, équipée de vastes écrans LED répartis sur plusieurs niveaux. Comme l’indique la source britannique, le site applique les consignes fixées par la FIFA. L’instance mondiale assure que cette mesure répond à des impératifs de "sécurité", surtout en cas d’évacuation. Une justification qui pourrait agacer les fans anglais.