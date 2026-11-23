L’absence de Leonardo Balerdi se précise avant le déplacement de l’AS Roma à Paris. Au vu des dernières informations concernant le défenseur argentin, sa présence dans le groupe pour affronter le PSG mercredi en Ligue des Champions paraît peu probable. Même s’il parvenait à effectuer le déplacement, il ne devrait pas débuter la rencontre. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, la cheville droite de l’ancien capitaine de l’OM reste douloureuse et ses problèmes physiques ne sont pas uniquement liés au coup reçu face à Parme.

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Dans ces conditions, Evan Ndicka devrait être titularisé au sein de la défense à trois romaine. L’international ivoirien devrait ainsi accompagner Gianluca Mancini et Mario Hermoso pour tenter de contenir les offensives parisiennes. Un changement important pour la Roma, qui pourrait donc devoir se passer de l’un de ses cadres défensifs pour ce rendez-vous européen, alors que Leonardo Balerdi aurait pu signer de grandes retrouvailles avec le Parc des Princes et les supporters parisiens après six saisons passées à l’OM.