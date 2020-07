La folle rumeur Lionel Messi à l'Inter enflamme la presse italienne, le FC Barcelone veut blinder Ansu Fati

La suite après cette publicité

La rumeur Messi-Inter fait son retour en Italie

Quelques tensions depuis plusieurs jours. Puis une information concernant sa vie de famille et le vieux serpent de mer Lionel Messi-Inter repart de plus belle. La Gazzetta dello Sport y consacre même sa une ce matin (un lendemain de match de la Juve !) et se demande même, «pourquoi pas ?» Pourquoi pas une arrivée de Lionel Messi sous le maillot intériste ? Tout est parti de l'achat, hier, d'une maison à Milan du père de La Pulga. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la péninsule italienne et l'Inter qui a toujours rêvé de faire connaître à l'Argentin un deuxième club professionnel. Le président Steven Zhang en rêverait aussi. Mais entre le rêve et la réalité, il y a encore énormément d'obstacles à franchir.

La Juventus prend cher

La Vieille Dame avait l'occasion, hier, d'officialiser son titre de champion d'Italie sur la pelouse de l'Udinese. Mais la Juventus est tombée (1-2) et voit donc son sacre retardé de quelques jours. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner la presse du pays contre la nouvelle prestation médiocre des hommes de Maurizio Sarri. Le Corriere dello Sport écrit que «cela ne ressemble pas du tout à la Juve». Elle s'en prend aussi à Sarri, coupable de cette nouvelle désillusion. Tuttosport demande même des comptes au technicien italien : «explique-nous maintenant Sarri», titre le quotidien. Enfin pour La Gazzetta dello Sport, la Juventus nous a offert «un nouveau couac», carburant à un «rythme de relégable» actuellement, selon le média.

Le Barça lance l'opération blindage d'Ansu Fati

Le FC Barcelone ne veut plus qu'on touche à Ansu Fati ! Ce matin le journal Sport explique que les dirigeants blaugranas ont lancé l'opération blindage de leur pépite de 17 ans. Ils veulent lui faire signer un nouveau contrat avec revalorisation salariale à la clé. Mais surtout, ils souhaitent augmenter la clause libératoire de leur joueur, pour ne plus à avoir affaire aux assauts de clubs comme Manchester United il y a quelque temps. Les Red Devils avaient proposé jusqu'à 150 M€ au Barça pour Fati. Somme évidemment refusée par le Barça. Mais les dirigeants blaugranas veulent désormais faire passer la clause de leur pépite à 300 M€ ! Pour un blindage, on est servi.