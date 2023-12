Super League : le gros tacle d’Aleksander Ceferin

Ce jeudi matin, la Super League est une nouvelle fois sur toutes les bouches depuis la décision de la cour de justice de l’Union européenne. Pour autant, cette nouvelle compétition est loin de faire l’unanimité auprès des clubs qui continuent à refuser d’y participer. Et l’UEFA, concurrent naturel avec sa Ligue des Champions, peut compter sur le soutien de plusieurs gros clubs européens déjà. De quoi permettre au président de l’UEFA de prendre un peu plus confiance.

Dans une conférence de presse en visioconférence pour revenir sur la décision de la CJUE, Aleksander Ceferin a fait le show et n’a pas hésité à tacler sévèrement le projet de Super League. «On ne va pas tenter d’arrêter la Super League. On n’a même jamais tenté de le faire. Et je l’ai dit publiquement. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. J’espère même qu’ils vont lancer cette fantastique compétition le plus rapidement possible, avec deux clubs (ndlr : il fait référence au Real et au Barça, les deux seuls clubs présents dans ce projet actuellement). Ils savent ce qu’ils font. (…) J’ai vu aujourd’hui des articles de presse de supporters anglais l’appeler "La Ligue des Zombies"… Ils peuvent créer ce qu’ils veulent. Le football n’est pas à vendre.»