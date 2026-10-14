Ligue des Champions : le classement après la 2e journée

Ce mercredi, la Ligue des Champions nous a offert des matches totalement fous à l’image de la victoire prolifique du Paris Saint-Germain contre Manchester City (4-2) ou la victoire renversante du Real Madrid contre l’AS Roma. Que ce soit les Franciliens actuels leaders de la Ligue des Champions et les Merengues (8e), ces deux formations ont fait carton plein. Sept autres formations ont également gagné leurs deux premiers matches.

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Le FC Barcelone (2e), Aston Villa (3e), Stuttgart (4e), Liverpool (5e), le Sporting CP (6e), Arsenal (7e) et le Real Betis Balompié (9e) se retrouvent crédités de six points. Pour ce qui est des clubs français, le Racing Club de Lens pointe pour le moment à la 19e place avec 3 points tandis que Lille est seulement 34e avec zéro point. Décevant, l’Inter Milan est 29e avec 0 point.