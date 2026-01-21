Menu Rechercher
OM : Hamed Junior Traoré n’a rien compris sur le coup franc de Szoboszlai

Par Jordan Pardon
Benjamin Pavard en action avec l'OM. @Maxppp
Marseille 0-3 Liverpool

Si l’OM a été surclassé par Liverpool ce soir au Vélodrome (0-3), les Marseillais peuvent quand même nourrir des regrets sur le premier but marqué par Dominik Szoboszlai. Curieusement, aucun joueur n’avait été placé au sol derrière le mur marseillais, et le Hongrois en a donc profité pour glisser malicieusement son ballon à ras-de-terre sur coup franc. Après la rencontre, Hamed Junior Traoré peinait à mettre des mots sur cette séquence.

«On ne s’est pas compris, je crois. Je ne saurai pas te dire moi, normalement, on met quelqu’un en bas (sur le coup franc), je n’arrive pas à t’expliquer, c’est compliqué… On est optimiste, positif, on va essayer de pousser jusqu’au bout. Si ça passera par une victoire à Bruges ? Il faut, oui», assure l’Ivoirien sur Canal +.

Pub. le - MAJ le
