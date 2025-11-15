Mattia Caldara prend sa retraite à 31 ans

Passé par l’AC Milan ou encore l’Atalanta Bergame, Mattia Caldara a décidé de dire stop. «Cher football, je te dis adieu. J’ai décidé d’arrêter», a ainsi déclaré le défenseur central italien de 31 ans dans une lettre publiée sur le site Gianlucadimarzio. Et d’ajouter : «tout a commencé en juillet, après une visite chez un spécialiste : "Mattia, vous n’avez plus de cartilage à la cheville. Si vous continuez comme ça, dans quelques années, il faudra vous poser une prothèse." Mon corps m’avait trahi. Cette fois, peut-être définitivement».

La suite après cette publicité

Plombé par les blessures et notamment une grave blessure au genou en 2018, Mattia Caldara, après 125 matches de Serie A, a donc décidé de prendre sa retraite. «Ces derniers mois ont été difficiles. Des années, même. Je parle de ma vie depuis ma fracture du genou, raconte-t-il. Je me souviens encore du premier pas après le tacle : j’ai senti le sol se dérober sous mon pied. Je me suis effondré. D’abord physiquement, puis mentalement. J’étais au sommet de ma carrière, et en quelques secondes, tout a basculé. (…) Plus jamais. Je n’ai jamais pu redevenir ce Caldara-là. J’ai essayé, mais c’était devenu impossible. Cette quête d’une illusion m’a épuisé».