AS Rome - Real Madrid : les compositions officielles

Les Madrilènes se déplacent sur la pelouse de Rome ce mercredi à 21h à l’occasion de la 2e journée de la phase de classement de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur victoire contre l’Inter (2-1), les hommes de José Mourinho voudront s’imposer à l’extérieur pour faire un carton plein et rêver d’une place dans le top 8 synonyme de qualification directe en huitièmes de finale.

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Pour ce faire, le technicien portugais a aligné un 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe épaulé par Diomandé, Bellingham et Vinicius. Tchouaméni et Valverde occupent le double pivot devant une défense composée de Dumfries, Konaté, Rüdiger et Cucurella. Du côté de la Roma, Koné est titulaire avec De Roon au milieu derrière une attaque Dybala, Soulé et Malen.

Les compositions officielles :

AS Roma :

Real Madrid :