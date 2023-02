Chelsea : le malaise Pierre-Emerick Aubameyang enfle très sérieusement

La suite après cette publicité

Chelsea a des problèmes de riche. Durant les deux derniers mercatos, les nouveaux propriétaires du club ont décidé de dépenser plus de 600 millions d’euros pour recruter treize joueurs. Parmi eux, Pierre-Emerick Aubameyang. Après seulement six mois au FC Barcelone, il a été sacrifié par la direction blaugrana qui avait besoin de liquidités. Le Gabonais a donc retrouvé Londres et la Premier League six mois seulement après son départ tumultueux d’Arsenal. En effet, ses relations avec Mikel Arteta n’étaient plus vraiment au beau fixe. Tout le contraire de celles qui l’unissent à Thomas Tuchel, qui a tout fait pour le convaincre de le rejoindre chez les Blues. PEA a accepté et a rejoint Chelsea pour deux ans et douze millions d’euros.

Plus d’un mois qu’il ne joue plus

Mais rien ne s’est vraiment passé comme prévu. Tuchel a été rapidement remercié en septembre et il a été remplacé par Graham Potter. A son arrivée, Aubameyang a débuté en tant que titulaire et a même marqué trois buts en quatre matchs. Par la suite, il a été moins efficace. Muet durant 7 rencontres, il a conservé une place dans le onze. Mais depuis le retour après la trêve liée au Mondial 2022, PEA n’est plus titulaire. Son temps de jeu a diminué puiqu’il est apparu à 5 reprises (128 minutes jouées). Son dernier match remonte d’ailleurs au 21 janvier face à Liverpool (0-0). Depuis, plus rien pour l’ancien joueur de l’ASSE. Un élément qui a été déclassé par la suite.

Début février, on a appris que Chelsea, qui a recruté durant l’hiver, avait décidé de l’exclure de la liste des joueurs retenus pour disputer l’UEFA Champions League. Une décision radicale et un nouveau coup dur pour PEA. En conférence de presse, Graham Potter avait tenté de dédramatiser. «Il n’a rien fait de mal, c’est juste malheureux pour lui qu’on ait dû faire ce choix. Il va se battre pour sa place jusqu’à la fin de saison.» Mais beaucoup s’imaginaient qu’il ne resterait pas à Londres. D’autant que dans le même temps, Todd Boehly et ses équipes négociaient un transfert cet hiver avec le Los Angeles FC. Plusieurs médias parlaient même d’un accord entre les deux clubs.

Une mise à l’écart qui reste floue

De son côté, le joueur n’a pas été mis au courant de ces discussions jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre Chelsea et la franchise de MLS. Et il a été cash en refusant cette proposition explique le London Evening Standard. Son objectif à présent est de faire le dos rond jusqu’à la fin de la saison et de s’en aller l’été prochain dans un grand club européen. Cet hiver, l’AC Milan et le FC Barcelone avaient tâté le terrain. Mais le joueur ne pouvait pas rejoindre un club du Vieux Continent puisqu’il avait déjà joué pour deux écuries cette saison (Barça et Chelsea). Finalement, Aubameyang est resté dans la capitale anglaise. Potter a d’ailleurs récemment confirmé que l’attaquant finirait la saison chez eux.

«Aubameyang n’est pas en instance de départ. Il n’est pas sur la liste (pour la Ligue des Champions) parce qu’il y a d’autres joueurs que nous voulions voir à court terme, mais il pourra avoir des options à l’avenir.» Mais le footballeur gabonais n’en a plus depuis plus d’un mois. Chelsea a joué 4 matchs, "Aubame" n’en a joué aucun. En Angleterre, on s’interroge d’ailleurs de plus en plus sur le traitement infligé à l’avant-centre. Ce vendredi, le London Evening Standard s’interroge. «Chelsea et Graham Potter impactés par l’exil mystérieux de Pierre-Emerick Aubameyang alors que l’élimination des joueurs commence. L’ancien capitaine d’Arsenal continue d’être placardisé malgré le manque chronique de buts des Blues.»

Chelsea ne va pas mieux sans lui

Le média britannique ajoute : «l’exil de Pierre-Emerick Aubameyang devient de plus en plus difficile à expliquer, alors que Chelsea continue à faire des matchs sans marquer. Aucune explication publique ou privée n’a été donnée par Graham Potter, les dirigeants du club ou les propriétaires sur la raison pour laquelle Aubameyang a été mis de côté (…) Chelsea n’a marqué qu’un seul but lors de ses cinq derniers matchs, et la décision de le laisser de côté est d’autant plus étrange que Potter a déclaré que le joueur de 33 ans "n’a rien fait de mal" et "travaille dur".» De quoi décontenancer le LES. D’autant que d’après les derniers échos venus d’Angleterre, Aubaemyang ne s’est pas brouillé avec son coach, comme cela avait été le cas avec Arteta.

Le London Evening Standard explique, en revanche, que le joueur a été très choqué d’être exclu de la liste des 25 pour la C1. Une décision qu’il a encaissée tant bien que mal et avec classe. Son comportement n’a jamais posé problème au sein du club assure la publication anglaise qui ajoute qu’il reste professionnel et qu’il a fait les frais du mercato des Blues. Avec 33 joueurs dans son effectif, Graham Potter a dû trancher dans le vif. Mais se passer de PEA, seul véritable n°9 de métier, était-il le meilleur choix à faire ? On en doute en Angleterre. Chelsea, qui est en panne offensivement, «doit remettre en question la décision de faire d’Aubameyang la première victime de l’élimination des joueurs au club» selon le LES. Le malaise Pierre-Emerick Aubameyang enfle plus que jamais.