Samir Nasri grillé par le fisc pour des commandes Deliveroo ?

La justice française ne blague pas ! L’ancien international français Samir Nasri (38 ans) pourrait d’ailleurs bientôt le savoir. En effet, le consultant de Canal+ se retrouve au cœur d’une affaire fiscale qui pourrait lui coûter cher. Officiellement expatrié à Dubaï, l’ancien joueur de Manchester City est soupçonné par la justice française de résider à Paris. Dans ce contexte, l’administration fiscale pourrait lui réclamer plus de 5 millions d’euros, estimant que sa situation ne correspond pas à celle d’un expatrié d’après les informations relayées par Les Échos.

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Dans ce contexte tendu, les autorités se seraient basées sur plusieurs éléments liés à son train de vie dont une activité inhabituelle… la livraison de repas à domicile. Nasri aurait passé pas moins de 212 commandes en un an via l’application Deliveroo à Paris comme l’indique la source. Une situation qui provoque donc de nombreux doutes sur sa résidence réelle. De son côté, l’ancien milieu de terrain offensif conteste fermement ces accusations et entend se défendre. La nourriture pourrait lui coûter un bras.