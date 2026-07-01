Coupe du Monde 2026 : toute l’Angleterre s’agenouille devant le héros Harry Kane

L’Angleterre a bien failli rejoindre l’Allemagne au rang des sensations de cette Coupe du Monde 2026. Après l’élimination surprise de la Nationalmannschaft face au Paraguay, les Three Lions ont été à deux doigts de se faire sortir eux aussi dès les seizièmes de finale par la RD Congo. Menés dès la sixième minute, les hommes de Thomas Tuchel doivent leur salut à leur capitaine et buteur, Harry Kane (32 ans). Auteur d’un doublé en fin de match, le joueur du Bayern Munich a offert la qualification aux siens (2-1) et a égalé Just Fontaine à la sixième place des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du Monde (13 réalisations). À la fin du match, le serial buteur ne cachait pas sa joie de s’être sorti du piège congolais.

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Le sauveur de l’Angleterre

« C’était incroyable pour être honnête, c’était un match de fou. Au début on a joué contre une équipe très organisée, difficile. Après, on a haussé le niveau, il y a eu des arrêts incroyables en première période. Il y a eu des moments difficiles, mais nous sommes ici pour ces moments-là. Il faut être patient sur ces matches, les derniers matches étaient très semblables, il faut être soi-même et d’un point de vue de l’attaque, c’était un des meilleurs matchs de ce tournoi. Pour le prochain match, ça va être difficile pour d’autres raisons, on va jouer contre une grande équipe du Mexique, mais on est toujours dans le tournoi », a-t-il confié, avant d’expliquer ce qu’il a dit à ses coéquipiers lorsque tous les Anglais se sont réunis autour de lui à l’issue de la rencontre.

« Il faut être un groupe et dans des matches comme ceux-là, parfois on ne célèbre pas comme on devrait. Il faut profiter, on est dans une Coupe du Monde, il faut profiter de ces moments avec les fans. Après le match de la Croatie, il fallait mettre de l’impact, il fallait hausser le niveau de jeu, c’était difficile de gérer ces moments. » Les partenaires du Bavarois pouvaient souffler et en Angleterre, tout un pays a remercié à l’unisson son buteur. « Kane nous sauve la mise », écrit le Daily Mail. «Harry Kane sauve une équipe d’Angleterre en manque d’inspiration et permet à celle-ci de garder espoir pour la Coupe du Monde», peut-on lire dans les colonnes du Mirror. « Kane Cong », titre le Sun, dans un jeu de mots mêlant référence à King Kong et le Congo. « Le doublé de Kane brise le coeur de la RD Congo », écrit le London Evening Standard. Idem du côté des consultants.

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Kane, la superstar

«On ne se facilite pas la tâche. Je suis épuisé. Ce match était difficile à suivre et, pendant environ une heure, on a cru qu’on n’allait pas passer ce tour. On ne se lasse jamais de répéter tous les superlatifs qu’on utilise pour décrire Harry Kane. Il a sorti l’Angleterre d’une situation délicate aujourd’hui, car la performance n’était pas convaincante. Et pendant très, très longtemps, on a cru qu’elle allait être éliminée. Kane surgit aux bons endroits et au bon moment. C’est le leader de l’Angleterre et on ne peut pas se passer de lui», a confié Paul Robinson à la BBC. «Thomas Tuchel a construit son équipe autour d’Harry Kane, car c’est une véritable superstar. Tout est une question de moments décisifs. C’est Kane qui a su se montrer à la hauteur quand son équipe avait le plus besoin de lui. Quel héros !», a renchéri Micah Richards. Ancien attaquant star des Three Lions, Wayne Rooney n’a pas manqué non plus de rendre hommage à l’un de ses successeurs. «Pour ces deux buts, la tête de Harry Kane a été le fruit d’un superbe mouvement, mais le deuxième but était incroyable. C’est vraiment un joueur d’exception. On voit tous les meilleurs joueurs à l’œuvre lors de cette Coupe du monde. C’est la superstar de l’Angleterre et c’est notre héros. Il y a encore quelques points à améliorer. L’essentiel dans les phases à élimination directe, c’est de se qualifier».

Ancien gardien de Manchester City, Joe Hart y est lui aussi allé de son compliment. «Dos au mur, Kane se mobilise pour son pays. J’adore l’agressivité et la fougue qui se lisent sur son visage. Il sait que sa prestation n’était pas à la hauteur et qu’il allait devoir puiser au plus profond de lui-même. Il y a sûrement eu des moments pendant ce match où il s’est demandé : « Est-ce que je suis vraiment à la hauteur ? ». Au moment crucial, il a réussi un coup de tête devant le but et cette dernière frappe décisive». Partenaire et vice-capitaine de l’Angleterre, Declan Rice a conclu cette salve d’hommages. «Il va avoir des occasions. Si on lui en donne une, ça finit en but, c’est mon avis personnel. Je l’ai vu trop souvent. Les buts qu’il marque et la façon dont il les marque sont tout simplement incroyables. Sa mentalité face au but, avec 72 buts cette saison, c’est tout simplement incroyable, alors il faut lui rendre hommage.» Peu convaincante dans le jeu, l’Angleterre espère désormais que son buteur magique fera également des miracles lors du huitième de finale au Mexique.