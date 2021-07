L'Atlético Madrid veut recruter Gonzalo Villar

L'Atlético Madrid veut recruter au milieu de terrain. En plus de la possible arrivée de De Paul, les Colchoneros auraient jeté leur dévolu sur Gonzalo Villar (23 ans), d’après AS. Jeune espagnol évoluant à l'AS Rome, il a disputé 47 matchs la saison dernière avec la Louve. Arrivé en Italie en janvier 2020 depuis Elche, il pourrait donc retourner en Espagne.

La suite après cette publicité

Les Rojiblancos veulent compenser le départ de Lucas Torreira, dont le prêt est terminé et qui est donc retourné à Arsenal. Saul Ñiguez pourrait lui aussi s’en aller cet été, lui qui a perdu son statut d’indiscutable et qui ne verrait pas forcément d’un très bon œil la récente prolongation de Diego Simeone sur le banc madrilène.