Ce dimanche, on dispute la douzième journée de la Ligue 1 2026/2027 avec un choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. À domicile, les Gones s’organisent dans un 3-4-3 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Félix Bacher, Moussa Niakhaté et Ruben Kluivert en défense. Corentin Tolisso et Tanner Tessmann composent l’entrejeu avec Zachary Athekame et Abner Vinicius dans des rôles de pistons. En pointe, Khalis Merah est épaulé par Ernest Nuamah et Keito Nakamura.

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De leur côté, les Monégasques s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Lukas Hradecky dans les cages derrière Sadibou Sané, Eric Dier et Jordan Teze. Le milieu de terrain est assuré par Lamine Camara et Denis Zakaria tandis que Vanderson et Christian Mawissa assurent les rôles de pistons. Devant, Matthis Abline et Takumi Minamino sont en soutien de Folarin Balogun.

Les compositions

Olympique Lyonnais :

AS Monaco :