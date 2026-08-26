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Ligue des Champions

Quand Mason Greenwood fait le signe Jul pour chambrer les Lyonnais

Par Jordan Pardon
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp
Lyon 1-2 Fenerbahce

Fin de match chaotique entre l’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe ce mercredi (1-2). Après l’élimination du club rhodanien en barrage de la Ligue des Champions, des échauffourées ont éclaté entre les joueurs et staffs des deux équipes. Matteo Guendouzi a même provoqué une bagarre générale en se moquant des Lyonnais à coups de "allez l’OM" face aux caméras, et de gestes de provocation.

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Dans le même temps, l’autre ex-Marseillais, Mason Greenwood, a reproduit le signe Jul pour narguer les Lyonnais, de quoi électriser un peu plus une situation déjà explosive. L’UEFA devrait sans l’ombre d’un doute prononcer des sanctions suite aux incidents de cette fin de match.

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