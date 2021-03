Allemagne : Joachim Löw annonce Jamal Musiala et Florian Wirtz

En mars, la sélection allemande affrontera l'Islande (25 mars), la Roumanie (28 mars) et la Macédoine du Nord (31 mars) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Et pour cette occasion, Joachim Löw a déjà prévu quelques surprises. Dans une interview pour RTL / ntv, le technicien allemand a annoncé qu'il fera appel à deux jeunes espoirs du football allemand, à savoir Jamal Musiala (18 ans) et Florian Wirtz (17 ans).

«Je pense que vous pouvez déjà dire que nous planifions avec les deux» a lâché le vainqueur de la Coupe du monde 2014. Voulant continuer à rajeunir la Mannschaft, le coach allemand entend bien les découvrir un peu plus en vue de la préparation pour l'Euro 2020 prévu cet été : «c'est bien que je puisse les voir pendant quelques jours avec nous, comment ils se montrent dans notre groupe, c'est peut-être un bon indicateur vers le tournoi.»