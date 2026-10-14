Maroc : un cadre de la dernière CAN prend sa retraite

C’est une page qui se tourne pour Adam Masina. À seulement 32 ans, l’ancien international marocain a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Une annonce qui intervient quelques mois après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations disputée avec les Lions de l’Atlas, qui restera donc le dernier match de sa carrière. Passé notamment par Bologne, Watford, l’Udinese et le Torino, le défenseur marocain était sans club depuis son départ de Bologne, en Serie A, en janvier dernier.

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Mais Adam Masina ne compte pas pour autant s’éloigner du monde du football. Selon les informations du Corriere di Bologna, l’ancien défenseur qui s’est imposé en défense centrale marocaine lors de la dernière CAN va entamer une nouvelle aventure au sein du staff technique de Progresso, club italien évoluant en quatrième division. Il y occupera le poste d’assistant technique auprès de l’entraîneur Francesco Salmi. Une reconversion notamment motivée par les problèmes physiques rencontrés ces derniers temps, qui l’ont poussé à mettre un terme à sa carrière. À 32 ans, Masina s’apprête donc à découvrir le football sous un tout autre angle.