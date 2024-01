Le président de Newcastle fait face à un procès à 68 M€

Depuis plus de deux ans à Newcastle, Yasir Al-Rumayyan, président du club, est dans une mauvaise affaire. Le Saoudien va devoir faire face à un procès selon des documents consultés par The Athletic. Il est accusé d’avoir orchestré une campagne « malveillante » contre Dr Saad Aljabri, ancien chef des renseignements saoudien. Aljabri, qui a fui son pays en 2017 pour le Canada, veut envoyer le président de Newcastle dans un tribunal canadien pour des agissements contre lui dans le but de « nuire, faire taire et finalement détruire ».

Pour ces accusations, Yasir Al-Rumayyan risque jusqu’à 59 millions de livres sterling, soit 68 M€. La révélation pourrait causer encore plus d’embarras aux dirigeants de Newcastle. Ce n’est pas la première fois que depuis le rachat de Newcastle, Yasir Al-Rumayyan et le PIF (Public Investment Fund saoudien) sont mis sous le feu des projecteurs.