Angleterre : Thomas Tuchel justifie la mise à l’écart de Cole Palmer

La situation de Cole Palmer avec la sélection anglaise continue de faire parler. Alors que le meneur de jeu de Chelsea semblait avoir retrouvé une bonne dynamique après plusieurs mois perturbés par les blessures, Thomas Tuchel a décidé de ne pas le retenir pour les prochaines échéances internationales. Une absence d’autant plus remarquée que le joueur de 24 ans est cette fois disponible. Le sélectionneur anglais estime toutefois que son numéro 10 n’a pas suffisamment saisi les occasions qui lui ont été offertes pour s’imposer durablement chez les Three Lions. Une situation qui s’explique notamment par ses nombreuses absences lors des derniers rassemblements, l’empêchant de créer des automatismes et de convaincre son entraîneur.

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En conférence de presse, le technicien allemand a tenu à justifier son choix, tout en assurant qu’il ne s’agissait pas d’une décision personnelle à l’encontre du joueur de Chelsea. «Il manque trop d’occasions de me convaincre. C’était un long rassemblement et les joueurs qui étaient présents ont construit quelque chose d’extraordinaire. Ils ont gagné ma confiance et méritent de conserver leur place», a expliqué Tuchel. Le sélectionneur préfère ainsi miser sur la continuité et récompenser les joueurs qui ont répondu à ses attentes lors du dernier rassemblement. Avec Jude Bellingham, Morgan Rogers, Morgan Gibbs-White ou encore Eberechi Eze, l’Angleterre dispose de plusieurs solutions dans le secteur offensif. Pour Palmer, le message est clair : il devra désormais faire ses preuves pour retrouver une place dans les plans de son sélectionneur.