Paris Saint-Germain - Lens : les compositions officielles

Choc au sommet ce soir au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain qui accueille Lens dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Leader du classement, le PSG peut frapper un grand coup ce soir et prendre 9 points d’avance sur Lens en cas de victoire. Le club parisien cherche à lancer une série de victoires après le succès convaincant de la semaine passée à Nice (2-0). En face, Lens débarque dans la capitale avec l’envie de réaliser une grande performance. Les Sang et Or peuvent revenir à seulement 3 petits points du leader parisien s’ils l’emportent. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Christophe Galtier opte pour un 3-5-2. En défense centrale, Marquinhos, Danilo et Ramos sont associés. Au milieu de terrain, on retrouve Vitinha, Fabian Ruiz et Soler alors que sans surprise Messi et Mbappé sont présents en attaque. En face, Franck Haise aligne quasiment son équipe type. Les Lensois joueront à 5 défenseurs, Openda sera entouré par Thomasson et Fulgini pour animer le secteur offensif des Artésiens.

À lire

PSG : Kylian Mbappé devient le meilleur buteur du club en Ligue 1

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Ramos, Marquinhos ©, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Soler - Messi, Mbappé.

RC Lens : Samba - Frankowski, Gradit, Danso, Medina, Machado - Abdul Samed, Fofana ©, Thomasson - Fulgini, Openda.

La suite après cette publicité

[Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire parisienne 2-0 (cotée à 8,30) contre Lens pour tenter de remporter 83€.]