Le Mans FC : Milan Robin proche de rejoindre Estoril

Artisan du retour inattendu du Mans en Ligue 1 cette saison (28 matchs de L2, 1 but, 3 passes décisives), Milan Robin nous confiait récemment son impatience à l’idée de découvrir l’élite. Pourtant, le scénario qui se dessine pour son mercato était loin d’être envisageable il y a encore quelques semaines. Dans le besoin de dégraisser et de se séparer de plusieurs milieux de terrain (ils sont au nombre de 9), le club sarthois a revu sa position et ouvert la porte à un départ de son joueur juste avant la première journée face à Brest.

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Selon nos informations, c’est désormais du côté d’Estoril que le milieu de terrain de 26 ans est sur le point rebondir, alors qu’il arrivait à un an de la fin de son contrat. Si Le Mans espérait récupérer une indemnité de transfert sur l’un des joueurs les mieux valorisés de son effectif (environ 1 M€ selon Transfermarkt), c’est bien en tant que joueur libre que Robin devrait s’engager chez le 10e du dernier championnat portugais. L’ancien joueur de Martigues devrait être libéré de sa dernière année de contrat en Sarthe et signer pour 4 ans à Estoril, où il est attendu dans les prochaines heures. Le Mans devrait conserver un pourcentage sur une future revente.