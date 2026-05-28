CdM 2026 : enquête ouverte sur la vente de billets par la FIFA

Après de multiples casse-têtes, la FIFA se retrouve sous une certaine pression judiciaire aux États-Unis. En effet, à deux semaines du lancement de la Coupe du Monde 2026, les procureures générales de New York et du New Jersey ont annoncé l’ouverture d’une enquête sur les conditions de vente des billets du tournoi. Dans un communiqué, Letitia James et Jennifer Davenport soulignent que plusieurs supporters auraient été induits en erreur concernant l’emplacement des sièges achetés. Les autorités des deux États réclament désormais des informations détaillées sur la commercialisation des billets, notamment pour les huit rencontres programmées au MetLife Stadium où se disputera la finale (19 juillet).

La suite après cette publicité

À la mi-mai, le procureur général de Californie, un certain Rob Bonta, avait déjà demandé des explications à la FIFA sur de possibles «pratiques commerciales trompeuses» après une enquête du média The Athletic. Le prix exorbitant des billets pour ce tout nouveau Mondial à 48 équipes fait encore un bruit immense et cette prise de position des procureures générales semble être la cerise sur le gâteau. Reste à savoir si les trois pays organisateurs auront le cran pour assurer le tournoi.