PSG : Leandro Paredes revient sur l'élimination contre Nice

Après l'élimination du PSG conte Nice, en huitièmes de finale de la Coupe de France devant son public lundi soir (0-0, 5-6 aux t.a.b.), Leandro Paredes (27 ans) s'est exprimé avant le choc contre Lille, ce dimanche, au Stade Pierre Mauroy, en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

«Il faut vite avancer car il n'y a pas de temps pour les regrets. Nous savons que ça a été très douloureux pour nous d'être éliminés d'une compétition aussi importante pour nous. C'est dur, mais il faut s'en remettre, il faut penser à ce qui arrive, a-t-il expliqué au micro de PSG TV. Je pense que nous avons des matches très importants ce mois-ci, à commencer par Lille, qui est celui qui arrive le plus vite, puis Rennes et le Real Madrid. Ce sont des matches très importants pour nous et nous espérons obtenir un résultat positif dans ces trois matches.»

