Coronavirus : le terrible constat de Lionel Messi

Les prises de parole de Lionel Messi sont rares et prennent une certaine ampleur au sein du microcosme du football. Et ce dimanche, la Pulga s’est exprimée dans les colonnes du journal El Pais avec une certaine gravité. Revenant sur la pandémie mondiale du coronavirus, l’Argentin lâche un constat, résumé par la phrase suivante : « le football, comme la vie en général, je pense que ce ne sera plus jamais pareil.»

Un précédent, sans retour en arrière possible, qui a touché le numéro 10 du FC Barcelone : « (cela me laisse) un sentiment de chagrin et de frustration envers ceux qui ont le plus souffert de la perte de leurs proches. Et aussi avec une infinie gratitude à toutes les personnes qui se sont battues pour lutter contre le virus depuis les centres de santé », a-t-il notamment avoué.