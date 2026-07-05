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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé a refusé de serrer la main du gardien paraguayen

Par Jordan Pardon
1 min.
Paraguay 0-1 France
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La réaction des Bleus au coup de sifflet final disait beaucoup de leur soulagement après avoir été emmenés en eaux profondes par ces Paraguayens, prêts à utiliser tous les artifices possibles pour les faire disjoncter et sortir de leur match. Kylian Mbappé a évidemment fait partie des joueurs français les plus chahutés tout au long de la rencontre, et le capitaine français a joué à son tour la carte de la provocation en fin de match avec ses rires ironiques au nez de ses adversaires.

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Au coup de sifflet final, il a même ignoré la poignée de main du portier paraguayen, qui s’est exprimé face à la presse après le match. «Je suis allé voir Mbappé après le match pour le féliciter mais il a refusé de me serrer la main, ça m’a chauffé. Mais je suis vite redescendu. Je n’ai rien de plus que des félicitations à leur adresse. La France fait partie des candidates pour être championne du monde», a ainsi déclaré le gardien Orlando Gill, élu homme du match.

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