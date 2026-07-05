Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé a refusé de serrer la main du gardien paraguayen

La réaction des Bleus au coup de sifflet final disait beaucoup de leur soulagement après avoir été emmenés en eaux profondes par ces Paraguayens, prêts à utiliser tous les artifices possibles pour les faire disjoncter et sortir de leur match. Kylian Mbappé a évidemment fait partie des joueurs français les plus chahutés tout au long de la rencontre, et le capitaine français a joué à son tour la carte de la provocation en fin de match avec ses rires ironiques au nez de ses adversaires.

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🔥🇵🇾🇫🇷 El caliente final entre PARAGUAY y FRANCIA entre MBAPPÉ y GILL pic.twitter.com/9FYpdIuPht — Diario Olé (@DiarioOle) July 5, 2026

Au coup de sifflet final, il a même ignoré la poignée de main du portier paraguayen, qui s’est exprimé face à la presse après le match. «Je suis allé voir Mbappé après le match pour le féliciter mais il a refusé de me serrer la main, ça m’a chauffé. Mais je suis vite redescendu. Je n’ai rien de plus que des félicitations à leur adresse. La France fait partie des candidates pour être championne du monde», a ainsi déclaré le gardien Orlando Gill, élu homme du match.