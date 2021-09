Sporting CP : Pablo Sarabia encore en rodage

Pablo Sarabia (29 ans) et Nuno Mendes (19 ans) se sont croisés lors du dernier jour du mercato. Le jeune latéral portugais a été prêté avec option d’achat au Paris Saint-Germain, tandis que l’Espagnol a rejoint le Sporting Portugal sous la forme d’un prêt sec. Barré par une terrible concurrence à Paris, Sarabia n’a donc pas hésité à rejoindre une formation moins huppée pour se relancer et rester dans la dynamique de son Euro. Une décision à souligner quand on sait que beaucoup de remplaçants au PSG ont préféré s’accrocher au banc de touche du Parc des Princes.

Les grands débuts de l’Espagnol avec les champions du Portugal en titre ont eu lieu le 11 septembre dernier à l’occasion du choc face au FC Porto (1-1). Remplaçant au coup d’envoi, l’ancien Sévillan a également démarré sur le banc la rencontre de Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam (1-5) quatre jours plus tard. Sa première titularisation est finalement intervenue il y a deux jours, à l’occasion du déplacement à Estoril. Installé sur le côté droit de l’attaque leonina, Sarabia a disputé 82 minutes.

Sarabia se rode

À l’issue du match, le joueur s’est dit « très heureux » de sa première victoire avec les Leões sur ses réseaux sociaux. Un succès précieux pour le SCP (3e du classement de Liga Bwin, à quatre points du leader Benfica). Mais que dire de la prestation de l’ancien Parisien ? Ce matin, O Jogo a fait le point. Lors des quinze premières minutes, il n’a remporté aucun duel, seule une interception est à signaler. Il s’est réveillé au fil des minutes, mais c’est en deuxième période qu’il a retrouvé ses moyens, même si tout cela reste perfectible.

Au final, l’Espagnol a réalisé cinq interceptions, mais seulement une dans le camp adverse. Il n’a fait qu’un tir, deux centres et n’a délivré qu’une passe ayant amené un tir d’un partenaire. Après trois matches sous ses nouvelles couleurs, Sarabia est donc encore en rodage. « Pablo travaille beaucoup pour l’équipe. On voit qu’il existe encore un peu de confusion à certains moments quand il faut presser ou avoir le ballon, mais il cherche sa place. Il a du talent et c’est un joueur dont le niveau est clairement au-dessus des autres et qui va nous aider. Mais il a besoin de temps. Il va être très utile cette saison », a déclaré son coach Ruben Amorim. Patience donc.