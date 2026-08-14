Atlético de Madrid : Julian Alvarez pas convoqué pour l’amical contre l’OM

Match de prestige au Vélodrome. L’OM reçoit l’Atlético de Madrid ce vendredi à 17h30 au Vélodrome pour un dernier galop d’essai avant le coup d’envoi du championnat dans une semaine, et la réception de Strasbourg. Le club espagnol vient de communiquer sa liste de joueurs convoqués.

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Our squad traveling to Marseille 📋 pic.twitter.com/Q2wO08NjXI — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 14, 2026

Comme attendu, Julián Álvarez, Álex Baena, Marcos Llorente et Juan Musso ne sont pas du voyage en raison de leur manque de rythme. Ils n’ont repris le chemin de l’entraînement que cette semaine. Pour l’Argentin notamment, il ne s’agit pas du tout d’une punition en raison de ses velléités de départ. Son absence était prévue.