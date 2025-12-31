Menu Rechercher
Le Barça s’intéresse au meilleur joueur de D2 espagnole

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Yeremay Hernandez @Maxppp

Du haut de ses 23 ans, Yeremay Hernandez est clairement un des joueurs les mieux cotés en Espagne, et tout indique qu’il ne va pas faire long feu au Deportivo de la Corogne, en D2 espagnole. Déjà convoité par plusieurs clubs de Premier League, l’ailier canarien est aussi dans le viseur des principaux clubs espagnols, dont le Barça, comme l’indique Marca.

Le FC Barcelone envisage sérieusement de l’enrôler en vue de l’été prochain, mais il y a un hic : sa clause libératoire est de 40 millions d’euros et le club galicien n’a pas l’intention de négocier. Un montant conséquent sur lequel le Barça aura du mal à s’aligner…

Pub. le - MAJ le
