OM : la Juventus rembarre Igor Tudor

L’histoire d’amour entre Igor Tudor et l’Olympique de Marseille pourrait bel et bien se terminer après seulement un an de collaboration. Hier, nous vous indiquions d’ailleurs que Pablo Longoria disposerait de pistes de rechange en cas de départ du Croate.

Ce matin, La Provence nous apprend que Tudor laisse bien planer le doute sur son avenir. Et si le technicien s’en va, ce ne sera pas forcément pour aller dans un club plus huppé. Le quotidien nous apprend d’ailleurs que la Juventus a barré le nom de Tudor de la liste des potentiels successeurs de Massimiliano Allegri. Et selon l’entourage du coach marseillais, si Tudor s’en va, ce sera aussi pour se ressourcer.

