Équipe de France : Matthieu Udol fait passer ses messages à Zinédine Zidane…

L’ère Zidane a débuté en équipe de France et, pour le moment, Matthieu Udol (30 ans) n’est pas convié à la fête. Le poste de latéral est très loin de connaître l’opulence chez les Bleus, mais le nouveau sélectionneur national mise sur Adrien Truffert (24 ans) et Andy Diouf (23 ans), qu’il a repositionné à gauche. Dans sa liste, Zinédine Zidane a surtout fait le choix de rajeunir énormément son groupe avec uniquement deux trentenaires à signaler : Mike Maignan et Adrien Rabiot, tous les deux âgés de 31 ans.

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Âgé de 30 ans, Udol semble donc partir avec un petit handicap. Une situation pas forcément facile à vivre pour le défenseur du RC Lens. Révélé sous le maillot sang-et-or la saison dernière (7 passes décisives), l’ancien Messin évoluait encore en Ligue 2 il y a deux ans à peine, mais il s’est pris au jeu depuis sa montée en puissance en Artois. Cité parmi les meilleurs éléments du championnat de France la saison passée, Udol a souvent vu les médias évoquer son nom en vue de la Coupe du Monde 2026. Un battage médiatique qui a changé la donne dans sa tête.

Udol veut découvrir les Bleus

Le Lensois n’était pas du voyage aux États-Unis, mais aujourd’hui, il accuse le coup quand il ne fait pas partie des joueurs appelés en sélection. Pour preuve, sa déception au moment où il a découvert qu’il ne figurait pas dans la liste de ZZ le mois dernier, quelques heures avant la défaite en L1 face à Monaco (1-2). « J’avais beaucoup de rage en moi, mais j’étais déçu, tout simplement. Il y a bientôt une prochaine trêve, on a un enchaînement de matches de très haut niveau d’ici là, à moi d’être performant pour encore toquer à la porte », a-t-il confié à L’Équipe pour expliquer son attitude rageuse après son but inscrit contre l’ASM.

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Et si Udol y croit toujours, c’est parce qu’il estime être dans un contexte bien différent. Après un statut de vice-champion de France et une Coupe de France glanée, le latéral joue désormais la Ligue des Champions avec le RCL (qui reçoit demain le Sporting Portugal). Et surtout, Udol a bien vu que les Bleus manquent cruellement de spécialiste à son poste. « En début de saison dernière, ce n’était pas du tout dans ma tête. Mais les performances individuelles et collectives ont fait que c’est devenu une possibilité. Aujourd’hui, avec la Ligue des Champions, mon statut a encore évolué. Il y a aussi une opportunité par rapport à la concurrence de se trouver une place dans cette équipe. C’est devenu un objectif, mais je n’ai pas de pression parce que je suis conscient aussi de là d’où je viens. Si ça arrive, ce sera génial. Sinon ce ne sera pas un regret, juste dommage parce que je n’aurais pas été loin », a-t-il confié. À bon entendeur…