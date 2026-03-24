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Liga

Le Comité des arbitres espagnols valide l’expulsion de Valverde contre l’Atléitco

Par Kevin Massampu
1 min.
Federico Valverde @Maxppp
Real Madrid 3-2 Atlético

Le Comité technique des arbitres espagnols (CTA) a donné raison à José Luis Munuera Montero, arbitre de Real-Atlético de Madrid (3-2) dimanche en Liga, quant à sa décision d’expulser Federico Valverde. Le CTA l’a lui-même indiqué dans un rapport vidéo des décisions arbitrales de la 26e journée du championnat d’Espagne, disponible sur la page YouTube de la Fédération espagnole. L’international uruguayen (71 sélections), buteur, avait écopé d’un carton rouge à la suite d’un tacle appuyé sur Alex Baena.

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Dans son rapport d’après-match, M. Montero évoquait un geste avec « force excessive ». De son côté, estimant que son milieu n’avait aucunement l’intention de faire mal au joueur colchonero, le club merengue avait décidé de faire appel pour éviter une suspension de deux matchs en Liga à Valverde.

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