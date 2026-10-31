R1 : Bordeaux écrase Boé-Bon-Encontre et poursuit sa belle série !

Les Girondins de Bordeaux poursuivent leur remontée. En déplacement sur la pelouse de l’Entente Boé-Bon-Encontre ce samedi, les Bordelais ont décroché un nouveau succès (3-0) grâce à des réalisations de Soufiane Bahassa, Almamy Touré et Steve Shamal. Une victoire convaincante qui permet aux hommes d’Arnaud Cormier de confirmer leur excellente dynamique en Régional 1, après leurs précédents succès face à la réserve de Bayonne (2-0) et au Stade Montois (4-1).

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Avec cette nouvelle victoire, Bordeaux poursuit son sans-faute depuis son retour à la compétition et enchaîne un troisième succès consécutif en championnat. Les Girondins comptent désormais neuf points sur leurs trois premières rencontres et continuent de refaire leur retard au classement de la poule B, où plusieurs équipes ont disputé davantage de matchs.