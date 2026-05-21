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Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique a encore sorti sa botte secrète

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
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PSG Arsenal
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Sous les yeux de nombreux médias français et britanniques présents au Campus PSG pour le media day organisé hier, le PSG a poursuivi sa préparation vers la finale de Ligue des Champions contre Arsenal avec une séance très rythmée et particulièrement studieuse. À dix jours du rendez-vous européen de Budapest, Luis Enrique a encore multiplié les consignes vocales pendant les oppositions, interrompant régulièrement les exercices pour replacer ses joueurs et corriger certains détails tactiques.

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Valentin Feuillette
Nouvel exercice d’opposition pour la suite de l’entraînement du PSG. Luis Enrique donne de la voix ce mercredi à Poissy.

@footmercato
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Comme depuis plusieurs semaines à Poissy, les immenses écrans géants installés autour des terrains ont encore accompagné l’entraînement parisien. Véritable marque de fabrique du staff de Luis Enrique, ces supports vidéo servent à illustrer en direct les placements, les déplacements et les ajustements demandés pendant les séances. Une méthode devenue centrale, déjà utilisée lors du media day UEFA 2025 avant le choc contre l’Inter, dans la préparation tactique du PSG, au moment où chaque détail compte avant la finale face à Arsenal.

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