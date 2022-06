Chelsea : réunions décisives pour l'avenir de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku ou l'éternel retour. Pendant longtemps, le Belge a fait le yoyo entre Chelsea et d'autres clubs. Même après avoir réussi durant deux saisons à l'Inter Milan, il n'a pas pu résister à l'appel des Blues. Mais cette fois-ci, c'est bel et bien fini pour lui. L'exercice 2021-2022 est celui de la rupture définitive, tant l'attaquant n'a pas réussi à s'intégrer dans le schéma de jeu recherché par Thomas Tuchel. Après avoir brisé le cœur des Nerazzurri en quittant l'Inter l'été dernier, le voilà prêt à tout pour revenir à Milan et se faire pardonner.

Problème, Chelsea a payé 113 M€ pour l'arracher à l'Inter. Et le club italien ne dispose absolument pas de ce budget pour réaliser un transfert dans le sens inverse. Pour Lukaku, l'été s'annonce donc long, même si la Gazzetta dello Sport explique aujourd'hui que les choses vont prochainement s'accélérer. Première étape, et l'une des plus importantes, une réunion est prévue entre l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel et le nouveau propriétaire du club, Todd Boehly, pour faire le point sur l'effectif.

Tuchel va trancher

C'est durant cette réunion que Tuchel doit trancher définitivement le cas Romelu Lukaku et indiquer s'il souhaite le conserver. Selon toute vraisemblance, l'entraîneur allemand va confirmer qu'il ne veut pas bâtir autour de l'international belge de 29 ans et qu'il peut donc être vendu. Le problème étant que Lukaku ne désire qu'un club, l'Inter Milan. Sa chance ? Que ce ne soit pas le même propriétaire qui ait déboursé les 113 M€ il y a un an. Boehly, en acceptant de vite se débarrasser de Lukau, montrerait ainsi qu'il soutient la politique sportive de Tuchel.

L'Inter, de son côté, fait ses calculs, avec l'aide de Lukaku. Ce dernier est prêt à diviser son salaire par deux et toucher 7,5 M€ à l'année. Ce qui ne coûterait que 10 M€ après impôts à l'Inter, grâce au fameux Décret Croissance voté en 2019, qui permet, sous certaines règles remplies dans ce cas précis, de bénéficier de conditions fiscales avantageuses. Le Belge, blessé à la cheville suite au match des Diables Rouges contre les Pays-Bas, attend de rentrer à Londres et de rencontrer Boehly pour dialoguer et insister sur son désir de départ, pour un énième retour, cette fois à l'Inter.