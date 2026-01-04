FC Barcelone : la soirée épatante de Joan Garcia en plein enfer

Il était attendu au tournant. Pas forcément par les supporters du Barça, conscients d’avoir accueilli un excellent gardien, qui a déjà sauvé les siens plus d’une fois cette saison. Mais les fans de l’Espanyol eux, voulaient en découdre avec leur ancien chouchou. Effectivement, suite à son départ pour le voisin et ennemi juré blaugrana, le gardien de 24 ans est maintenant considéré comme un traître.

La suite après cette publicité

L’accueil qui lui a été réservé a été plus qu’hostile lors de ce derby remporté par les hommes d’Hansi Flick. Les supporters pericos avaient par exemple imprimé des faux billets, raccrochés à des rats en peluche, qu’ils ont lancé sur la pelouse. Sans parler des banderoles et des chants contre le gardien. Un climat très tendu, qui n’a visiblement pas perturbé le principal concerné, bien au contraire. Il a ainsi livré une véritable masterclass sur sa ligne. Les grandes équipes ont les meilleurs gardiens, et lui il en fait partie. « Je le remercie, nous n’avons pas mérité ce résultat », indiquait Hansi Flick après le match, clairement conscient que si le Barça est reparti avec les 3 points hier, c’est grâce au gardien.

Le Mondial en ligne de mire

Le joueur formé à l’Espanyol a ainsi réalisé bon nombre d’interventions décisives, comme cet arrêt réflexe sur une tête à bout portant de Pere Milla, à quelques minutes de la pause, déjà considérée comme la parade de l’année en Liga. Et ce ne fut pas la seule, puisqu’il est notamment brillant sur un mano a mano avec Roberto Fernandez en début de deuxième période. Sans lui, l’Espanyol aurait facilement pu mener 2-0.

La suite après cette publicité

Forcément, en Catalogne, il n’y en a que pour lui ce matin, et c’est son visage qui est placardé sur les unes des journaux et des sites des médias. Les journalistes pro-Barça sont convaincus d’avoir réalisé un énorme coup avec Garcia, s’assurant la présence d’un top gardien pour dix ans, pour seulement 25 millions d’euros qui plus est. « Le Barça a recruté un gardien qui fait gagner des points. Il confirme qu’il est l’un des meilleurs du monde », résume par exemple Sport, qui lui attribue un joli 10/10. Avec un Garcia à ce niveau, le Barça sait que ses soucis défensifs coûteront peut-être moins cher que prévu, et les Catalans peuvent voir les choses en grand pour la deuxième partie de saison. Sur le plan invidiuel, le gardien catalan continue de marquer des points en vue du Mondial, lui qui n’a toujours pas été sélectionné par Luis de la Fuente…