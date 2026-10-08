Jean-Philippe Mateta prévient Zinédine Zidane

Écarté de la dernière liste des Bleus, Jean-Philippe Mateta ne compte pas tourner le dos à l’équipe de France. L’attaquant de Crystal Palace, qui avait été retenu pour la Coupe du Monde 2026, garde l’espoir de retrouver rapidement les Bleus comme il l’a confié en exclusivité à l’After Angleterre sur RMC. «Je sais que ce n’est pas fini», a-t-il lancé, déterminé à continuer de travailler pour convaincre le nouveau sélectionneur. Le Français de 29 ans entend notamment s’appuyer sur ses performances avec Crystal Palace pour revenir dans les plans de l’équipe de France.

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«Je vais tout faire pour réintégrer le groupe. Jouer pour Zidane ? Ce serait un rêve, il fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe de France. Ce serait un rêve, comme c’était un rêve de jouer sous Deschamps. Je vais tout faire pour être appelé en novembre», a ajouté l’attaquant de 29 ans. Pour rappel, Mateta avait connu une première période internationale encourageante, avec six sélections et deux buts au compteur. Les Bleus affronteront en Ligue des Nations l’Italie et la Turquie les 12 et 15 novembre.