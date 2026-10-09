Comment Paulo Fonseca et l’OL ont raté leur plan tactique face au RC Lens

L’Olympique Lyonnais a concédé sa première défaite de la saison sur la pelouse de Lens (2-1), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Au-delà du résultat, les Gones peuvent surtout regretter leur première période, durant laquelle ils n’ont jamais réellement réussi à mettre en place le plan de jeu de Paulo Fonseca, alors que les Sang et Or ont mis du temps à démarrer leur match. « On n’a pas fait ce qu’on avait préparé défensivement. On a donné les 45 premières minutes à Lens », a reconnu l’entraîneur portugais après la rencontre.

La suite après cette publicité

Malgré la volonté de presser haut, l’OL a manqué de cohérence collective et laissé trop d’espaces aux Sang et Or pour développer leur jeu. Le principal problème lyonnais se situait dans l’entrejeu. « On n’a pas fait ce qu’on avait préparé défensivement. On a donné les premières 45 minutes à Lens. Nous voulions faire un bon pressing, mais on a laissé trop d’espaces au milieu de terrain. L’équipe était loin pour pouvoir mettre de la pression », a expliqué Fonseca. Un manque de coordination qui a permis aux Lensois de trouver des solutions dans les intervalles et de déséquilibrer le bloc rhodanien.

Corentin Tolisso assume des erreurs tactiques

Corentin Tolisso a lui-même reconnu une part de responsabilité dans ces défaillances tactiques. « Mon positionnement à moi a fait défaut car j’étais trop haut. Ils avaient trois milieux dans notre dos avec Sotoca, Thauvin et souvent Cuisance. Il fallait que je recule pour être plus sur Thauvin », a-t-il expliqué, en précisant que les ajustements opérés à la pause ont permis à l’OL de mieux équilibrer son dispositif. Au-delà du positionnement, les Lyonnais ont également manqué d’intensité et de justesse technique pour inverser la tendance.

La suite après cette publicité

Fonseca a regretté une première période durant laquelle son équipe a trop insisté sur le même côté, facilitant le travail défensif lensois. «La deuxième mi-temps était mieux, mais on a eu trop d’erreurs techniques avant cela, on a forcé sur le même côté toute la première période. Il a manqué intensité et agressivité», a-t-il résumé. Et si les entrants ont apporté davantage de dynamisme et si la réduction du score de Merah à la 85e minute a relancé brièvement le suspense, cette réaction tardive n’a pas effacé les lacunes d’un plan tactique mal exécuté, alors que l’OL pouvait provisoirement prendre la tête du classement en cas de victoire.