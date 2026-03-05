Samir Nasri flingue l’OM

Terrible désillusion pour l’Olympique de Marseille. Annoncé comme le grand favori pour la victoire finale en Coupe de France depuis l’élimination du PSG, le club phocéen a été éliminé à domicile par Toulouse en quart de finale (2-2, 3 tab 4). Les lendemains s’annoncent compliqués pour les hommes d’Habib Beye, car les supporters phocéens l’ont mauvaise, à l’instar d’un Samir Nasri très déçu.

La suite après cette publicité

« La saison n’est pas terminée parce qu’il y a l’objectif d’aller chercher la Ligue des Champions. Avec la Coupe de France, ça aurait été une belle saison. Quand on regarde le match en lui-même, ils ne méritent même pas de gagner le match. Contenu trop pauvre, ils n’ont pas d’occasions franches. Il n’y a pas eu de révolution dans le jeu, on est revenu au classique. Dans le jeu, c’est trop faible. La défense est sur le fil du rasoir à chaque fois. Ce soir (hier, ndlr), je suis résigné parce que même quand on leur donne les choses sur un plateau, les Marseillais font en sorte de se saboter eux-mêmes », a-t-il confié sur Canal+.