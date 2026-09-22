Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal explique comment l’Espagne a facilement mangé la France

Vainqueur de la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne, Lamine Yamal (19 ans) a éliminé l’équipe de France en demi-finale (2-0) avant de battre l’Argentine de Lionel Messi (1-0). La jeune star du FC Barcelone avait d’ailleurs confirmé ses propos d’avant-match quand il avait assuré qu’il battait souvent les Bleus. Et c’est ce qu’il s’est passé. Après un penalty provoqué face à Lucas Digne, Lamine Yamal et ses coéquipiers ont mangé le coq tricolore tout cru. Deux mois plus tard, Lamine Yamal a expliqué comment l’Espagne a réussi à dominer autant les hommes de Didier Deschamps.

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« Dans les matches contre la France, il y a deux options : soit c’est un match ouvert avec des contre-attaques, et dans ce cas-là, la France finit sûrement par te tuer parce qu’elle a de grands joueurs en attaque. Soit tu gardes le ballon et tu domines. Le match s’est bien engagé pour nous avec le 1-0, on a commencé à avoir le ballon et avec autant de joueurs de grande qualité, quand tu as le ballon, ça finit par créer un gros écart. (…) C’est une action de jeu que nous avons gagnée. Dans ce cas précis, c’est moi qui obtiens le penalty. À 1-0, il peut se passer beaucoup de choses. Et ce qu’il s’est passé, c’est que nous avons bien joué du début à la fin », a-t-il déclaré à L’Équipe.