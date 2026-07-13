Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : 7 000 policiers et 2 000 pompiers mobilisés à Paris pour France-Espagne
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@Maxppp
Près de 7 000 policiers et gendarmes seront mobilisés mardi à Paris et dans son agglomération pour assurer la sécurité lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 et des festivités du 14-Juillet. À l’échelle nationale, 70 000 forces de l’ordre seront déployées, tandis que 2 000 sapeurs-pompiers seront engagés en région parisienne.
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Les Bleus pourront compter sur le soutien d’au moins 3 000 supporters français face à l’Espagne, mardi soir à 21h à l’AT&T Stadium d’Arlington. Parmi eux, 300 Irrésistibles Français ont obtenu des billets via la Fédération française de football pour encourager l’équipe de France dans cette rencontre décisive.
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