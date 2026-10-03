FC Barcelone : Hansi Flick prépare déjà des changements majeurs dans son onze titulaire

La saison a plus que bien commencé pour le FC Barcelone. Avant cette trêve internationale, les Barcelonais avaient remporté leurs 8 rencontres disputées - 7 de Liga et 1 de Ligue des Champions - avec une moyenne de buts marqués de 4,5 par match. Une entame canon, qui choque tout le monde outre-Pyrénées, avec des joueurs comme Raphinha ou Lamine Yamal qui marchent sur l’eau. Autant dire que les Barcelonais n’étaient pas spécialement ravis de voir cette trêve arriver…

La suite après cette publicité

En plus d’une dynamique très positive qui risque d’être un peu coupée, il y a la composante des blessures, et ce fameux virus FIFA. Autant dire qu’à Barcelone, il y en a plus d’un qui n’était pas serein lorsque Raphinha a dû être remplacé lors du match du Brésil face à l’Australie, même si finalement le nouveau numéro 9 blaugrana n’a pas de pépin physique majeur. Cas de figure similaire pour Eric Garcia, qui a quitté le rassemblement de l’Espagne.

La suite après cette publicité

Plus de onze titulaire fixe

Mais surtout, la plupart des joueurs titulaires du Barça le sont aussi en sélection. Dans une trêve internationale où certains vont aller jusqu’à disputer 4 rencontres, la fatigue sera présente et Hansi Flick fait face à un gros casse-tête. Comme l’indique Sport, l’entraîneur allemand et son staff vont mettre des cadres au repos avec ce calendrier très intense qui arrive et ces 5 matchs en l’espace de 15 jours, dont un déplacement sur la pelouse du PSG et le Clasico. Le média sport évoque une véritable révolution, qui permettra à des joueurs comme Gabriel Jesus, Hamza Abdelkarim ou même le jeune Brian Fariñas de grappiller leurs premières titularisations de la saison sur cette période de matchs intense. Un joueur comme Jules Koundé, titulaire à deux reprises cette saison seulement, devrait aussi avoir de nouvelles opportunités.

En plus de permettre à certains joueurs de souffler, Hansi Flick souhaite que tous les membres de son effectif restent impliqués et motivés à 100%, et il sait qu’il doit donc distribuer le temps de jeu disponible de façon intelligente. Le tout permettra aussi de créer une atmosphère de concurrence et de compétitivité saines au sein de son groupe. Pour Hansi Flick, il n’y aura plus de onze titulaire fixe, et il faut donc s’attendre à voir de gros changements dans les compositions à chaque rencontre. Même si on imagine que face au PSG ou au Real Madrid, ce seront les titulaires habituels qui joueront…