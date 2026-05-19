Endrick annonce son départ de l’OL

Sa sortie sous les ovations du Groupama Stadium alors que l’OL était en train de vivre une véritable déroute à domicile contre Lens en disait long sur son avenir. Malgré l’ampleur du score (0-4 pour les Sang et Or), et la qualification directe pour la Ligue des Champions qui était en train de passer sous son nez, l’attaquant brésilien a été acclamé par son public. Il y avait très peu de chances de le revoir l’an prochain, lui qui a été prêté six mois par le Real Madrid. Son retour en Espagne était déjà attendu, il est maintenant officiel.

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Le jeune joueur de 19 ans a officialisé son départ de Lyon dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « Au Brésil quand quelqu’un traverse une période difficile, on dit souvent que cette personne doit « tuer un lion chaque jour ». J’ai vécu pendant plusieurs mois une situation qu’aucun athlète ne devrait avoir à affronter, mais j’ai décidé que je n’allais pas tuer un seul lion. J’ai décidé d’en devenir un. Et c’est ici que j’ai trouvé ce dont j’avais besoin pour reprendre des forces. Pour suivre mon instinct. Pour attaquer comme un lion. Pour défendre les miens, qui m’ont accompagné, et ceux qui m’ont si bien accueilli ici », entame-t-il.

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«Malheureusement (…) un lion ne peut pas rester au même endroit»

Très heureux d’être venu se relancer en France alors qu’il manquait cruellement de temps de jeu à Madrid, Endrick a réussi son pari. Il a retrouvé les terrains, la confiance et les buts. « Les mois d’angoisse ont laissé place à des mois de joie, de victoires, mais aussi d’apprentissage, poursuit-il. Je me suis fait de nouveaux amis. Je me suis encore rapproché de ceux que j’avais déjà et j’ai découvert que notre place est celle où nous nous trouvons, avec ceux que nous aimons, et avec ceux qui nous aiment. C’est pourquoi cette période passée avec eux et avec vous donnerait sans doute un film. »

Et même s’il aurait sans doute aimé rester quelques mois de plus, celui qui a été sélectionné par Carlo Ancelotti pour le Mondial a fait ses adieux à un club qu’il gardera en lui. « Malheureusement (…) un lion ne peut pas rester au même endroit. Je dois maintenant prendre congé et entamer un voyage retour qui sera bien plus long car je repars avec bien plus de bagages que je n’en avais à mon arrivée. Et même lorsque ce voyage touchera à sa fin, je porterai cette ville en moi et pour le reste de ma vie, dans mon cœur et dans ma mémoire. Chaque fois que je verrai le sourire de mon fils que Dieu a donnés à notre famille ici. »

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Attendu par le Real Madrid

Avec sa compagne, Endrick attend la naissance de leur premier enfant. S’il n’a pas réussi à emmener l’OL directement en C1, ni même à remporter un trophée alors que les Gones étaient encore en lice dans trois compétitions différentes à la fin de l’hiver, ses 8 buts et ses 8 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues ont tout de même permis au club de vivre une saison intense. Il termine son message en français : « merci pour tout Lyon, tu seras toujours dans mon cœur. » Il est maintenant attendu au Real Madrid, qui comptera sur lui la saison prochaine, probablement sous la direction de José Mourinho.