La sortie cash de Gennaro Gattuso sur la dynamique de l’OM

Présent en conférence de presse après la défaite (0-1) de l’OM sur la pelouse de l’OL, Gennaro Gattuso a employé des mots forts sur la dynamique actuelle de son effectif. Incapable de l’emporter lors des quatre dernières rencontres de L1 (3 nuls, 1 défaite), le club phocéen, huitième du classement, ne parvient plus à avancer. Des prestations indignes pour un club de cette dimension. Face aux journalistes, le technicien italien a, malgré tout, pointé le manque de réussite de son équipe, tout en assumant pleinement ses responsabilités.

La suite après cette publicité

«Je l’ai dit en conférence de presse d’avant-match, l’OM, c’est un club exigeant. Il faut donc être exigeant avec nous-mêmes et je suis une personne responsable. Il ne faut pas chercher d’excuse, nous avons des joueurs de haut niveau, des joueurs de niveau international. Ce que je remarque aussi, c’est que personne ne nous a dominés depuis que je suis ici, mais il nous a toujours manqué quelque chose avec des buts encaissés à la 94e minute, des buts qu’on rate. J’attends plus de manière globale de mes joueurs, comme j’attends plus de moi. Et puis, pour répondre à votre question concernant les blessés, je pense qu’il ne faut pas se plaindre. C’est beaucoup trop facile de tomber dans ce genre d’excuses. Nous avons des joueurs de haut niveau, des joueurs d’expérience, des joueurs internationaux, et je suis convaincu qu’ils peuvent faire davantage pour l’équipe». Le message est passé, la victoire est désormais espérée…