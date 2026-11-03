Barça : le message émouvant de Raphinha en hommage à Jesús de Miguel

Cette journée du mardi 3 novembre 2026 est particulièrement triste pour le monde du football. Ce lundi, le match entre Tenerife et Andorre (2-2) a été marqué par la sortie violente du gardien andorran Jesus Owono sur Jesús de Miguel. Victime d’un arrêt cardiorespiratoire après le choc, il a vu son état se détériorer durant la nuit. Il est ensuite décédé à 8h. Une tragédie qui a ému tous les acteurs du football mondial. Vainqueur 3-0 de son match de Ligue des Champions avec le FC Barcelone contre Aston Villa, Raphinha lui a adressé un vibrant hommage après la rencontre.

La suite après cette publicité

«Désolé, ce soir je ne veux pas parler de football. Il est clair que je veux dédier cette victoire aux supporters, mais je veux envoyer beaucoup de force à la famille de Jesús de Miguel. Qu’il repose en paix. Au final, cela peut arriver à n’importe qui. La vérité, c’est que c’est très dur… quand nous avons vu la nouvelle ce matin, c’était compliqué. Je suis incroyablement choqué et triste. Au final, vous allez jouer un match, et la même chose pourrait vous arriver. De ma part, de la part du club, nous voulons envoyer beaucoup de force à sa famille», a-t-il déclaré.