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L’Atlético de Madrid ne veut plus de Marc Casadó

Par Josué Cassé
Marc Casadó @Maxppp

Un temps annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Marc Casadó ne devrait pas rejoindre les Colchoneros, à l’heure où le Barça lui indique clairement la porte de sortie. Selon les dernières informations de Sport, l’Atlético, qui s’est renforcé dans l’entrejeu, a mis fin à la piste menant au jeune barcelonais.

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Malgré tout, de nombreuses écuries continuent de manifester un intérêt pour l’Espagnol de 22 ans, notamment en Italie, en Premier League mais également en Arabie Saoudite. Le Barça - qui souhaite une vente - espère récupérer plus de 20 millions d’euros dans l’opération.

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