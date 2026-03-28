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Argentine : Scaloni laissera à Messi le choix de venir au Mondial

Par Maxime Barbaud
1 min.
messi @Maxppp

Lionel Messi (38 ans) devrait disputer son dernier match avec le maillot de la sélection sur le sol argentin à l’occasion de la réception de la Mauritanie (cette nuit), puis contre la Zambie (dans la nuit de mardi à mercredi). Après cela, on devrait le revoir au Mondial où l’Albiceste tentera de conserver sa couronne. À moins que… La Pulga a toujours laissé planer le mystère quant à sa participation à cette Coupe du Monde américaine, imité il y a quelques heures en conférence de presse par Lionel Scaloni, son sélectionneur.

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« C’est plus une question pour lui, évacue le coach sacré champion du monde il y a trois ans et demi au Qatar. Vous connaissez ma position, je ferai tout mon possible pour qu’il y soit. Mais c’est lui qui décidera, en fonction de son état d’esprit, son état de forme » poursuit-il. Messi aura quoi qu’il en soit le dernier. « C’est difficile, car il n’y a pas que les Argentins qui veulent qu’il y soit, tout le monde veut le voir là-bas. Mais il a gagné le droit de pouvoir décider tranquillement, on n’est pas pressés. Ce qu’il décidera sera ce qu’il y a de mieux pour l’équipe et pour lui. On espère que ce sera oui, mais je ne peux pas vous en dire plus ».

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